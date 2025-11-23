Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los niños de la familia Kennedy mientras toman un baño en las playas de la villa Hyannis, en Massachusetts. EFE

La maldición de los Kennedy azota de nuevo a la familia

Tatiana Schlossberg, nieta del malogrado presidente de Estados Unidos ha sido diagnosticada de cáncer terminal a los 35 años

Joaquina Dueñas

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

La familia Kennedy está haciendo frente a una nueva tragedia. Tatiana Schlossberg, nieta de John Fitzgerald Kennedy, el presidente de Estados Unidos asesinado en Dallas, ... Texas, el 22 de noviembre de 1963, ha anunciado que padece un cáncer terminal con apenas 35 años. 'Una batalla con mi sangre' se titula el texto con el que ha comunicado el fatal diagnóstico en 'The New Yorker'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  2. 2

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  3. 3 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  4. 4

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  5. 5 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  6. 6

    Investigan al alcalde de Huétor Tájar por presuntas anomalías en la elección del jefe de la Policía Local
  7. 7 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  8. 8

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  9. 9 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  10. 10 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La maldición de los Kennedy azota de nuevo a la familia

La maldición de los Kennedy azota de nuevo a la familia