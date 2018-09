La madre 'youtuber' de seis hijos, a 'GH VIP' La madre 'youtuber' Verdeliss. Sábado, 8 septiembre 2018, 18:41

Estefanía Unzu, más conocida como 'Verdeliss', participará en la próxima edición de 'GH VIP 6', que emitirá Telecinco. Embarazada a sus 33 años de su séptimo hijo y con más de 1,5 millones de suscriptores en Youtube, la 'influencer' ha declarado que recibió la propuesta antes de quedarse embarazada: «Le comenté a la productora mi deseo de ser madre de nuevo. Me respondieron que el embarazo no es una enfermedad y que si estaba de acuerdo en entrar en este estado, para ellos no suponía ningún inconveniente».