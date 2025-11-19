Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El empresario Luis Medina. Efe

Luis Medina y Clara Caruana ya son marido y mujer

La pareja se ha casado en secreto rodeados solo de sus más íntimos

Joaquina Dueñas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

Después de algo más de dos años de noviazgo, Luis Medina y Clara Caruana han hecho oficial su relación casándose en la intimidad, según la ... revista ¡Hola!. La fuente consultada por la publicación ha comentado que ambos están «radiantes, felices y orgullosos» en esta nueva etapa de sus vidas. Más allá de la ratificación de la noticia, no ha trascendido nada sobre el enlace del hijo más reservado de Naty Abascal, que en su línea de discreción se ha dado el 'sí, quiero' en secreto rodeado solo de sus familiares y amigos más próximos. Una celebración muy alejada de la de su hermano Rafael, que en 2010 se casó con Laura Vecino ante 700 invitados.

