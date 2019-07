Un líder de otra época Gil, en una de sus clásicas estampas de móvil, piscina y reloj de oro. HBO estrena este domingo 'El Pionero', una serie de no ficción centrada en la figura de Jesús Gil JULIÁN ALÍA Viernes, 5 julio 2019, 07:31

Jesús Gil vuelve a la palestra. El que fuera empresario, político, y presidente del Atlético de Madrid es el protagonista de 'El Pionero', la primera serie de producción propia de HBO Europa para España. La serie de no ficción llega este domingo a la plataforma, que estrenará un capítulo cada semana del mes de julio.

Para su primer proyecto destinado a España, la compañía estadounidense ha querido centrarse en una de las historias más sorprendentes, llamativas, e incluso oscuras del país. Nada menos que el 'ostentóreo' Jesús Gil y Gil, un «adelantado a su tiempo», como dicen en el documental, pero también un personaje polémico, excéntrico y embaucador que desafió constantemente a la ley, y que supo conectar con gran parte de la ciudadanía, llegando a ser presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella. Gil murió el 14 de mayo de 2004 a los 71 años tras sufrir días antes una trombosis cerebral.

A falta de actores que encarnen un personaje irrepetible, buenos son los entrevistados, entre ellos, los hijos del protagonista: Miguel Ángel, Óscar y Jesús Gil Marín; sus hermanos; o el periodista deportivo José María García, que figuran en la primera entrega. No parece tratarse de «un lavado de imagen del señor Gil», como comentaba el miércoles Julián Muñoz en 'Todo es mentira', el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro. Muñoz se mostró algo molesto por no aparecer en el 'El Pionero', aunque reconoció que era una decisión «respetable». El caso es que el devenir de la serie no parece encaminado a echar flores a la familia Gil, aunque ese tipo de sujetos suelen gozar de cierta admiración por parte del público. A buen seguro que las declaraciones de los hijos de Jesús Gil sobre la imposibilidad de diferenciar el dinero de su padre del Atlético de Madrid, o que a su descapotable rojo le llamaban 'el carro de la carne', no dejarán indiferentes a los espectadores.

El tono jocoso que respira no impide que 'El Pionero' arranque con la tragedia de Los Ángeles de San Rafael, en Segovia, que causó 58 muertes por el derrumbe de un restaurante que Gil acababa de ampliar tras acelerar unas obras para las que no tenía licencia. El constructor fue condenado a cinco años de cárcel por homicidio imprudente, de los que solo cumplió dos, que, según familiares de las víctimas, no le resultaron especialmente duros pues «no le faltaron ni puros». A raíz de aquella mancha en su historial como empresario, comenzaron los intentos de Gil por resurgir y ser recordado por otros motivos.

«Un proyecto soñado»

Enric Bach, que fue durante siete años jefe de redacción de 'Salvados' (La Sexta), y también productor y coguionista de 'Muerte en León' (documental de cuatro capítulos sobre el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco), ha dirigido, producido y guionizado 'El Pionero', lo que para él ha sido «un proyecto soñado desde hace años». «La vida de Jesús Gil tiene todos los elementos de una gran historia, empezando por el más importante: un protagonista imprevisible y dual, capaz de poner en jaque las leyes y las instituciones y al mismo tiempo seducir a espectadores y votantes con su enorme magnetismo». A juicio de Bach, la serie también es una buena forma de ver la «sociedad de hoy a través de un personaje único que sedujo a todo un país durante años y que aún sigue en la mente de todos».

'El Pionero' cuenta con el respaldo de Justin Webster, director de documentales premiados internacionalmente, como 'Seré Asesinado', 'FC Barcelona Confidential', 'Gabo, la creación de Gabriel García Márquez' o 'El fin de ETA'.