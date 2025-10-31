Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias EFE

Leonor cumple 20 años: dos décadas de historia y formación de la heredera al trono

La princesa, que está inmersa en su última etapa de formación castrense, dio su primer discurso con 13 años

Joaquina Reyes

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:34

Comenta

El 31 de octubre de 2005, a la 1:46 de la madrugada, nacía en el Hospital Ruber Internacional de Madrid Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz ... , primogénita de los entonces príncipes de Asturias, Felipe y Letizia. Su nacimiento se comunicó a los medios apenas una hora después mediante un SMS enviado desde Zarzuela. La futura heredera pesó 3,5 kilos y midió 47 centímetros. Su padre, entonces príncipe Felipe, compareció ante la prensa visiblemente emocionado: «Es lo más bonito que le puede ocurrir a nadie. La Princesa y yo estamos felices, radiantes.»

