Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Leire Martínez canta en un concierto. R. C.

Leire Martínez: «El presidente de la compañía me dijo: '¡Qué tetas tienes!'»

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh, habla sobre el machismo estructural de la industria musical

Ekaitz Vargas

Bilbao

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:26

Comenta

«Estábamos celebrando un número 1 y el presidente de la compañía me dijo: 'Mmm, ¡qué tetas tienes!». Con esta frase ha ilustrado Leire Martínez, ... exvocalista de La Oreja de Van Gogh, el machismo estructural de la industria musical que ella misma ha sufrido. Lo contó durante la charla 'Más allá del empoderamiento: mujeres que transforman la industria' celebrada en el marco del festival de música BIME. La conversación, moderada por Albina Cabrera de la emisora KEXP, giraba en torno al liderazgo femenino en la música. Durante la misma, con una voz calmada pero firme, Martínez recordó el citado episodio vivido por ella misma. «He estado siempre entre hombres y recuerdo cómo el presidente de una compañía que, celebrando un número uno, me dijo: '¡Qué tetas tienes!'. Nadie de los que estaban conmigo dijo nada», relató. Pese a no sentir el apoyo de los presentes, ella no se cortó en responder: «Sí, tengo dos grandes tetas y tantas otras virtudes que jamás vas a ser capaz de apreciar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  4. 4 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  5. 5 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  6. 6 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  7. 7 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  8. 8 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  9. 9

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  10. 10 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Leire Martínez: «El presidente de la compañía me dijo: '¡Qué tetas tienes!'»

Leire Martínez: «El presidente de la compañía me dijo: &#039;¡Qué tetas tienes!&#039;»