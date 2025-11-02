Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gene Hackman posa durante la 60.ª edición de los Globos de Oro en 2003. Reuters

El legado de Gene Hackman, a subasta

Durante noviembre y parte de diciembre, se podrá pujar por Globos de Oro, relojes y obras de arte del actor

Joaquina Dueñas

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:29

Comenta

Nueve meses después del fallecimiento de Gene Hackman y de su esposa, Betsy Arakawa, salen a subasta algunos de sus bienes más preciados. La casa ... Bonhams saca a la venta más de 400 objetos personales del oscarizado actor en 120 lotes. Entre los recuerdos, varios Globos de oro, libros con anotaciones, guiones, relojes y obras de arte de maestros como Matisse o Kandinsky. Y es que, tras su muerte, ha trascendido que tanto el intérprete como su mujer eran grandes coleccionista de arte. De hecho, uno de los lotes más destacados es el que cuenta con una pintura de Milton Averty, titulada 'Figure on the Jetty', con un precio de salida de entre 500.000 y 700.000 dólares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  2. 2

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  3. 3 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  4. 4 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  5. 5

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  6. 6 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  7. 7 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  8. 8

    Un hotel para el alma
  9. 9 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  10. 10 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El legado de Gene Hackman, a subasta

El legado de Gene Hackman, a subasta