Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Kim Kardashian EP

Kim Kardashian revela el resultado de su examen para ser abogada

La empresaria lleva seis años preparándose para seguir los pasos de su padre

Joaquina Dueñas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:27

Comenta

No pudo ser. Kim Kardashian ha confesado que «todavía no es abogada». La empresaria lleva años preparándose para seguir los pasos de su padre, Robert ... George Kardashian, conocido por ser amigo y uno de los letrados de O. J. Simpson. Tras obtener el título de Derecho, el pasado verano se presentó al Bar Exam, la exigente prueba que le permitirá ejercer como abogada y cuyo resultado acaba de anunciar. «Bueno... aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión», comenzó el comunicado que publicó en sus stories de Instagram. «Llevo seis años en este camino del derecho y sigo con todo hasta aprobar el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación», anunció para continuar agradeciendo «a todos los que me han apoyado y animado hasta ahora». «Quedarme corta no es un fracaso, es motivación. Estuve tan cerca de aprobar el examen y eso me impulsó aún más. ¡Vamos!», concluyó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  3. 3 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  4. 4

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  5. 5

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz
  6. 6 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  7. 7 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  8. 8 Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños
  9. 9

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  10. 10 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Kim Kardashian revela el resultado de su examen para ser abogada

Kim Kardashian revela el resultado de su examen para ser abogada