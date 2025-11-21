Kevin Spacey dice que está «sin hogar» y espera que Tarantino o Scorsese lo rescaten de su exilio en Hollywood

El dos veces ganador del Oscar, Kevin Spacey, ha confesado que no tiene hogar y que vive en hoteles. Además, asegura que su veto en ... la industria hollywoodiense, derivado de las múltiples acusaciones por agresión sexual interpuestas contra él por varios hombres, se acabaría si algún director de peso como Quentin Tarantino o Martin Scorsese le llamasen.

«Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs. Voy allí donde está el trabajo. Literalmente no tengo un hogar, eso es lo que intento explicar... Los gastos durante estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y todo se ha ido en gastos», explicó Spacey a The Telegraph.

«Estamos en contacto con personas extremadamente poderosas que quieren que vuelva a trabajar. Eso ocurrirá en el momento adecuado», añadió el protagonista de filmes como American Beauty y la serie House of Cards. «Pero también diré que, aparentemente, lo que la industria parece esperar es que alguien con enorme respeto y autoridad les dé permiso», espetó.

«Así que, en mi opinión, si Martin Scorsese o Quentin Tarantino llamaran mañana [a mi representante, Evan Lowenstein], se acabaría todo», admitió Spacey. «Me sentiré muy honrado y feliz cuando alguien de ese calibre levantara el teléfono», finalizó el intérprete.

De hecho, ya varias estrellas de Hollywood le confesaron al medio el año pasado que esperan ver de nuevo a Spacey de regreso a la industria. Entre ellos se encuentran Liam Neeson y Sharon Stone, quien aseguró que el actor «es un genio». «Tengo muchas ganas de ver a Kevin trabajando de nuevo», afirmó la protagonista de Instinto básico y su secuela.

Por otra parte, esta no es la primera vez que Spacey se pronuncia sobre su situación personal. En una entrevista con Piers Morgan Uncensored en junio de 2024, admitió visiblemente consternado que su casa de Baltimore, Maryland, iba a ser embargada porque «debía millones» en costas legales a razón de las múltiples demandas por conducta sexual inapropiada y agresión sexual por parte de varios hombres.

«No sé dónde voy a vivir ahora... No puedo pagar las facturas que debo», le confesó Spacey a Morgan en aquel momento. El actor, alejado de la industria hollywoodiense desde 2017, no ha cejado en su empeño de retomar su carrera, y el pasado mayo recibió un premio a su trayectoria en Cannes que le otorgó la fundación Better World.

En este punto, cabe recordar que en 2022 un jurado de Nueva York absolvió a Spacey de la acusación por abuso sexual del actor Anthony Rapp, y un año más tarde, en 2023, un tribunal británico lo declaró no culpable de nueve cargos de agresión sexual. Además, otros cargos y demandas contra el actor, que negaba todas las acusaciones, han sido desestimados.