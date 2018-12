Kevin Hart renuncia a presentar los Oscar tras las críticas por sus tuits homófobos El actor Kevin Hart. / AFP ÁLVARO SOTO Sábado, 8 diciembre 2018, 10:09

Al actor Kevin Hart le han costado muy caros sus bromas y sus tuits, de hace diez años, sobre el colectivo gay. Hart anunció ayer que renuncia a presentar la gala de los Oscar 2019 después de que volvieran a circular estos comentarios, tachados de «homófobos». «He tomado la decisión de renunciar a presentar los Oscar porque no quiero ser una distracción en una noche que debería ser celebrada por tantos artistas increíbles. Pido perdón sinceramente a la comunidad LGBTQ por mis contenidos insensibles del pasado», escribió en Twitter.

«¡Acabo de ver al gay más grande de la historia! Este tipo parecía Hulk Hogan con tacones. ¡Me asustó!». Este fue uno de los tuits publicados por Hart entre 2009 y 2011. También reapareció el vídeo de una actuación en la que rogaba que su hijo no fuera gay y otras publicaciones en las que utilizaba la palabra 'Maricón' como insulto. Pero antes de renunciar, Kevin Hart intentó resistir frente a las acusaciones. Primero, atacó a quienes rebuscaron en su pasado. «La misma energía que se utilizó para encontrar esos tuits viejos se podía haber puesto en encontrar la respuesta a esas preguntas que me han hecho año tras año», en las que decía que ya había pasado el tiempo de hacer bromas sobre los homosexuales. La presión aumentó y la Academia del Cine le sugirió que pidiera disculpas, pero el protagonista de 'Jumanji' no lo hizo. Pero al final, ha reunciado a ejercer de maestro de ceremonias y ha pedido disculpas.