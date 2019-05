«Que me juzguen por mis metáforas» Loreto ha tenido que escuchar muchas veces que vende libros por ser guapa. «Todavía no he oído nunca que se lo digan a un escritor». La poeta e 'influencer' Loreto Sesma publica a los 22 años su quinto libro, 'La princesa'. Es su respuesta a «una Historia sin mujeres» ELENA SIERRA Martes, 28 mayo 2019, 09:14

Ayer por la mañana, la poeta Loreto Sesma saludaba a sus seguidores de Twitter -y no son pocos: pasa de los 84.000, y suma unos 70.000 en Instagram y más de 180.000 suscriptores en su canal de Youtube- con un escueto «Buenos días, politólogos». Lo hacía así porque, ya se sabe, en las redes sociales todo el mundo tiene una opinión sobre todo, por complicado que sea el tema, y como el domingo hubo hasta tres urnas distintas en los colegios electorales, Sesma se adelantaba a los cálculos, los comentarios, las teorías y las proyecciones que se esperaban de los tuiteros. «Es que en las redes todos son expertos en todo, qué maravilla. Yo no sé tanto, la verdad, y sé que me queda mucho por aprender. Hay que asumir esa humildad para convivir», decía después, durante la promoción de su último libro -el quinto en los últimos seis años de esos 22 que tiene-...

Un libro que, eso también lo sabe, va a recibir mucho apoyo de sus fieles (de hecho, en preventa fue número uno en Amazon y el primer día de su salida al mercado, el primero en Casa del Libro) y también va a ser el blanco de muchas críticas por razones diversas, que no solo tendrán que ver con la calidad literaria de la obra. Lo de los 'haters' lo tiene asumido. Otra cosa es que lo entienda: «Que tanta gente pierda el tiempo leyendo a alguien que no le gusta...», dice. «¿Por qué lo hacen?».

Entre las perlas que ha oído o leído hasta ahora hay una que se ha repetido bastante y que se repite con otras mujeres creadoras. «Eso de 'este escritor vende libros por ser guapo' yo no lo he oído todavía», explica. A ella, en cambio, se lo han dicho. Mucho. Han hablado de su melena, de sus piernas, de su delgadez, de su novio (Willy Bárcenas, el músico del grupo Taburete, que es hijo del Bárcenas que fue tesorerodel Partido Popular). Es el problema de «ser mujer y ser joven: haga lo que haga se me criticará».

Han hablado de las fotos que sube a Instagram, «dicen que así quiero vender más libros. Y si yo fuera Adriana Lima, lo entendería», continúa. «Pero todavía estoy esperando a que los críticos literarios me juzguen por mis metáforas. Sería yo la primera en escucharlos, porque estoy gateando en la literatura y quiero aprender. Pero si me hablan de las fotos, del físico o de a quién me he ligado, entonces no. Hay que saber escuchar a los que te pueden aportar algo interesante», dice esta periodista que comenzó su carrera literaria subiendo sus poemas a Youtube y que hace un par de años ganaba el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla con 'Alzar el duelo'.

El tema del rasero distinto que se utiliza para juzgar a una mujer tiene mucho que ver con el argumento de 'La princesa' (Espasa). Es una reinterpretación desde el punto de pista feminista del manual político y filosófico de Nicolás Maquiavelo 'El príncipe'. Aquel daba consejos sobre cómo alcanzar el poder y gestionar sus reinos, y ésta, Sesma, explica qué es, hoy, ser mujer, tener «que ser buena y además tener que demostrarlo, ser buena hija, buena madre, buena novia, buena compañera». Es decir, cómo gestionar el propio reino, el propio cuerpo, y crear «tu propia historia». Esta «mirada subjetiva a lo que acontece ahora para que podamos observar y reflexionar» nace también de la necesidad de «llevarle la contraria a Maquiavelo, que dijo que la Historia no se puede cambiar porque el hombre repite siempre sus errores. No estoy de acuerdo. La reescritura permite ese cambio, cada uno con sus pinceladas podemos hacerlo».

Cuchicheos en las redes

En 'La princesa' -su respuesta a «una Historia sin mujeres»-, sostiene Loreto Sesma que la única manera de gestionar cada cual su reino es «no seguir las sendas que nos dan culturalmente y crear las nuestras, sin miedo a ser libres». Eso implica «no escuchar el cuchicheo, las murmuraciones, las de antes de los bares y las de ahora, las de las redes sociales». Y no dejarse llevar por la hipocresía que «hace que haya muchos que se suman al discurso público y políticamente correcto mientras en lo personal hacen lo contrario. Como cuando algunas mujeres suben fotos a Instagram el 8M pero luego critican a otras que ejercen su libertad o ignoran quién fue Simone de Beauvoir, o como cuando en un medio de comunicación se suman a las campañas de igualdad y luego, en la entrevista de trabajo, te preguntan si quieres ser madre dentro de 15 años».

Hablando de eso, el de 'La princesa' ha sido casi un embarazo y un parto. «Un mal parto», se ríe Sesma. «Lo empecé cinco veces y ninguna sentí que estaba a la altura de 'El príncipe', ni de mis expectativas ni de mis lectores, que podían decir 'esto qué es'. Pero luego dejé de fustigarme».

- ¿Qué le diría a Maquiavelo?

- Me gustaría tomarme unas cervezas con él y hablar, sí, y sobre todo sentarlo con algunas personas de 2019 que viven ancladas en el siglo XVI, el suyo, y creen que una mujer es menos válida profesionalmente que un hombre.