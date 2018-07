El Rey Juan Carlos «está fastidiado» Los Reyes, y las infantas, Leonor y Sofía, ayer en el tradicional posado veraniego. :: efe Don Felipe describe el estado de ánimo de su padre durante el posado en Mallorca. Leonor y Sofía fueron las protagonistas ARANTZA FURUNDARENA Lunes, 30 julio 2018, 09:22

Marivent está agotado. No el palacio en sí, ni sus jardines semipúblicos, sino el tradicional posado de la Familia Real en su residencia veraniega, que ahora, por repetida (según los organizadores del evento), tiene poco que ofrecer... Así que esa sesión fotográfica, escasa en declaraciones y abundante en pequeños gestos que luego eran analizados con lupa, ese pasarse los periodistas una horita al sol frente a un jardín de membrillos, a la espera de que dieran la señal de salida para ascender entre pinos hasta la fachada del regio caserón... Todo eso ha pasado a la historia. Es lo que se deduce de los argumentos que dio ayer la Casa Real para trasladar al palacio de la Almudaina el posado de rigor de los Reyes y sus hijas en Mallorca.

La convocatoria tenía su particular 'dress code'... No hacía falta llevar chaqueta y corbata, pero tampoco se admitían chanclas ni bermudas. Como 'marco incomparable' la Almudaina no admite discusión, sin embargo, si de originalidad se trata, habrá que decir que como 'localización' está bastante vista. De hecho, es el lugar donde cada verano los Reyes realizan la tradicional recepción a la sociedad civil mallorquina (con su correspondiente besamanos en el patio), y donde el Rey Felipe celebrará hoy lunes el encuentro anual con las autoridades de la isla. Si a eso se suma además el posado familiar de ayer, el resultado son tres estampas seguidas en un mismo escenario, y en una isla tan diversa, extensa y fotogénica como Mallorca...

Un edificio histórico

No obstante, en la Casa Real valoraban ayer otras cuestiones. Por ejemplo, dar a conocer a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, ya más cerca de la adolescencia que de la niñez, un histórico edificio que ha sido palacio real ininterrumpidamente desde la Alta Edad Media, allá por el siglo XIII, y el único de la antigua corona de Aragón que continúa afecto a la actual Corona española. Todo esto les explicaron ayer a Leonor y Sofía durante su visita a la Almudaina.

La convocatoria era a las ocho de la tarde, pero Felipe, Letizia y sus hijas llegaron con siete minutos de adelanto y posaron en el patio del edificio. La Reina llevaba un favorecedor vestido en tejido perforado color marfil con falda de vuelo y alpargatas de cuña anudadas a los tobillos. La princesa de Asturias, un vestido bordado azul tiza y la infanta, un camisero blanco.

Algo tímidas, pero simpáticas, Leonor y Sofía centraron gran parte de la charla informal con la prensa. Acaban de regresar de una estancia de tres semanas en un campamento de Estados Unidos y, según sus palabras, «ha sido muy divertido». «Hemos hecho mucho deporte y hemos conocido a muchas personas», dijo la futura Reina de España. También han perfeccionado su inglés, aunque según explicó su padre, ya tenían buen nivel. Sofía explicó que han jugado al 'gaga', un deporte lúdico típico de los colegios americanos, donde «coges el balón con una mano y tienes que tirar a dar a las piernas del contrario». «Debe de ser parecido al balón prisionero», terció el Rey.

La referencia al Emérito, ausente en la regata, era inevitable... «Está fastidiado -reconoció don Felipe-. Tenía muchas ganas de venir, pero los médicos le han recomendado no moverse mucho». A la pregunta de si él también tenía ganas de competir con su padre, el Rey reiteró la ilusión que le hacía a don Juan Carlos volver a la Copa del Rey «después de tantos años sin competir». La relación de la Reina con la vela sigue siendo distante... «Si en quince años no...» dejó en suspenso doña Letizia, dando a entender que en todo ese tiempo no ha llegado a aficionarse. Felipe le quiso echar un capote y vino a decir que navegar a nivel deportivo no es para todo el mundo. Leonor y Sofía, por su parte, reconocieron que ya lo han probado, sin precisar si les gusta o no.