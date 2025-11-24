Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los presentadores de televisión Anne Igartiburu junto a Jordi González EP

Jordi González anuncia que se retira de la televisión

El presentador ha explicado que el programa 'Col·lapse' de TV3 que presenta y dirige será el último de su carrera

Joaquina Dueñas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:13

Una grave enfermedad a principios de 2024 provocada por una bacteria durante las vacaciones provocó la retirada inesperada y temporal de Jordi González de la ... televisión. El popular presentador contó que había estado a punto de morir y que la pesadilla continuó con una larga y ardua recuperación. Hace unos meses anunció que por fin estaba totalmente recuperado y el pasado septiembre llegó su retorno a la televisión. Lo hizo en 'Col·lapse', programa de TV3 que dirige y presenta y que, acaba de anunciar, se el último de su carrera profesional.

