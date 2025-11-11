Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Javier Ambrossi y Javier Calvo. Fernando Alvarado / Efe

Los Javis se separan tras quince años de relación

Los guionistas, directores y productores se mantendrán como pareja creativa en los diversos proyectos que tienen en marcha y los que lleguen en un futuro

I. C. Roncal

I. C. Roncal

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:11

Los Javis, la pareja formada por Javier Ambrossi (Madrid, 41 años) y Javier Calvo (Murcia, 34 años), se separan tras quince años de relación sentimental. ... Eso sí, los guionistas, directores y productores, que se encuentran trabajando en el rodaje de 'La bola negra', su segunda película después de 'La llamada', rompen su relación sentimental pero seguirán siendo pareja creativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

