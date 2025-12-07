Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efe

Javier Santos quiere reclamar la paternidad de Julio Iglesias en Estados Unidos

La causa iniciada en España está a la espera de que se pronuncie el comité de Derechos Humanos de Ginebra

Joaquina Dueñas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:36

Comenta

Javier Santos está preparando una nueva acción para lograr el reconocimiento legal de la paternidad de Julio Iglesias. Santos lleva toda su vida luchando para ... que la justicia reconozca su filiación del cantante internacional. Una empresa sin éxito a pesar de que en 2017 logró que una prueba de ADN arrojara un «99% de hermanidad» con Julio José Iglesias Preysler. Ahora, el periódico ABC ha revelado que está preparando junto a su abogado, Fernando Osuna, una demanda para que el caso se reabra en Estados Unidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  2. 2

    La resurrección del mercado de San Agustín
  3. 3 El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil
  4. 4

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  5. 5 El Covirán se bloquea
  6. 6

    La plaga silenciosa del suicidio entre los jóvenes
  7. 7 Los premios IDEALES reconocen a cinco talentos de la cultura de Granada
  8. 8

    La Plazuela estrena su disco en la Copera
  9. 9 La niebla obliga a desviar tres vuelos del aeropuerto de Granada a Málaga
  10. 10

    «Agradezco cada día no haberme quitado la vida a los 14 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Javier Santos quiere reclamar la paternidad de Julio Iglesias en Estados Unidos

Javier Santos quiere reclamar la paternidad de Julio Iglesias en Estados Unidos