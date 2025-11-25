Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Iñaki Urdangarín Efe

Iñaki Urdangarín concede su primera entrevista en televisión

El exmarido de la infanta Cristina ha elegido el programa de Jordi Basté en La 2 Cat, 'Pla Seqüència', para su debut

Joaquina Dueñas

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:53

Comenta

Iñaki Urdangarín ha decidido conceder su primera entrevista en televisión fuera del ámbito deportivo y ha elegido el programa de Jordi Basté en La 2 ... Cat, 'Pla Seqüència', para su debut. Se trata de un espacio grabado en plano secuencia de 55 minutos de duración. En la promoción de la entrevista, el exmarido de la infanta Cristina viaja como copiloto de Basté en un coche mientras conversan. «¿Cuánto hace que no tienes una entrevista como esta?», pregunta el periodista.  «Sinceramente, no lo sé. Del 'Iñaki personal', más allá del deporte y todo eso, creo que es la primera, Jordi», contesta el invitado. «Y es contigo, así que tienes que hacerlo bien», bromea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

