La Princesa Ingrid Alexandra en su cumpleaños junto con su familia. R. C.

El gran estreno internacional de Ingrid de Noruega para reactivar la monarquía

La hija de los príncipes Haakon y Mette-Marit acudirá junto a sus padres y abuelos a la entrega del Premio Nobel de la Paz

Joaquina Dueñas

Martes, 9 de diciembre 2025, 16:38

Comenta

La princesa Ingrid de Noruega acompañará a los reyes Harald y Sonia y a los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit en la entrega del ... Premio Nobel de la Paz 2025 en el Ayuntamiento de Oslo este miércoles a las 13.00 horas en el que será su estreno internacional. Antes, a las 11.30 de la mañana, en la misma ciudad, acudirá junto a su madre a la celebración del Premio de la Paz de Save the Children. Ambos eventos suponen el estreno internacional de la joven que está estudiando la especialidad de Relaciones Internacionales y Economía Política de Ciencias Sociales en la Universidad de Sídney y valdrán para proyectar una imagen fresca y renovada de la monarquía nórdica cuya popularidad cotiza a la baja tras los escándalos protagonizados por Marius Borg.

