Uri Geller propone telepatía contra el 'Brexit' El parapsicólogo Uri Geller. Más de 40 años después, el controvertido mentalista quiere sorprender de nuevo a todos doblegando la voluntad de Theresa May R.C. Martes, 26 marzo 2019, 08:43

En 1975, un joven Uri Geller dejó boquiabiertos a 20 millones de españoles cuando en televisión, y ante un alucinado José María Íñigo, logró doblar cucharas con el poder de su mente (y un leve roce de sus dedos sobre el metal). Más de 40 años después, el controvertido mentalista quiere sorprender de nuevo a todos doblegando la voluntad de Theresa May. El objetivo es lograr que desista de seguir adelante con el 'Brexit' utilizando telepatía masiva. Desde su residencia en Israel, Geller (también es ciudadano británico, antiguo residente del distrito electoral de Maidenhead, al que representa May), escribió una carta a la primera ministra británica instándola a que bloquee la salida de Gran Bretaña de la UE. «Siento psíquicamente y de forma muy fuerte que la mayoría de los británicos no quiere el 'Brexit'», relataba.

Tras recibir la callada por respuesta de May, Geller quiere que sus compatriotas se unan a él en «ráfagas» de telepatía, dos veces al día, dirigidas a la líder conservadora con la esperanza de que acceda a convocar un segundo referéndum sobre el 'Brexit'. «Tal vez llegue un poco tarde, pero al menos estoy haciendo todo lo posible por usar mis habilidades paranormales», apuntó el ilusionista.

Entre las miles de personas que el pasado sábado se manifestaron en Londres para exigir una nueva consulta, algunos hicieron un guiño a la petición de Geller, tal y como él mismo ha compartido en sus redes sociales.