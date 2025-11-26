Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Chiara Ferragni en el photocall de la cena previa a los Premios Goya. EP

La fiscalía de Milán pide pena de prisión para Chiara Ferragni por el 'Pandorogate'

La influencer italiana está acusada de un presunto delito de estafa agravada

Joaquina Dueñas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:24

La fiscalía de Milán ha solicitado un año y ocho meses de prisión para Chiara Ferragni en el juicio por el caso conocido como 'Pandorogate'. ... La influencer italiana está acusada por un presunto delito de estafa agravada que habría cometido entre 2021 y 2022, cuando protagonizó una serie de campañas de publicidad de pandoros de la marca Balocco y de huevos de Pascua de Dolci Preziosi con fines benéficos que resultaron no ser tales.

