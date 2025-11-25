Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rapero Ayax posando. RC

Fernando Costa desata la tormenta con 'Te avisé' y acusa a Ayax de presuntos abusos

El rapero ibicenco asegura que el granadino pagó para que una supuesta víctima retirara la denuncia

Joaquina Dueñas

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:50

Comenta

Fernando Costa ha incendiado la escena del rap con su último tema, 'Te avisé', una acusación directa hacia su antiguo amigo Ayax. En la canción, ... el rapero ibicenco repasa lo que considera comportamientos tóxicos durante años: «Te avisé cuando peleaste con tu exnovia y la hiciste llorar delante del camerino», canta en una de las estrofas. También denuncia: «Pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado», aludiendo a presuntas agresiones que han sido previamente denunciadas en redes sociales. Otros versos afirman: «Te avisé cuando perdiste la casa por abusar de putas y gramos» y «aislabas de to' sus amigas para manipularlas a tu voluntad», retratando un presunto control emocional a mujeres, consumo, traición y violencia.

