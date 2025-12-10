Fedra Lorente relata su difícil momento: «Estamos muy mal de dinero» La popular Bombi ha tenido que «recurrir a Cáritas» para salir adelante

El pasado 19 de septiembre fallecía Miguel Morales, hermano de Junior y miembro de Los Brincos, dejando desconsoladas a su esposa, Fedra Lorente, y a ... su hija, Asexandra. Un duelo que se ha visto acrecentado por las dificultades económicas y que ha llevado a la popular Bombi a pedir ayuda a Cáritas. «Estamos muy mal de dinero», ha afirmado. Un año antes de fallecer Miguel, su hija descubrió que estaba siendo estafado: «No entendíamos que con todo el trabajo que tenía no entrase dinero en casa y que tuviéramos que recurrir a la iglesia para poder comer», ha explicado Lorente a la revista 'Semana'. «Los únicos ingresos económicos que teníamos los perdimos», ha lamentado.

Fedra Lorente ha subrayado que tras la muerte de su marido se han quedado «en una situación muy vulnerable, con las cuentas bancarias vacías y llenas de deudas». Dispuesta «a trabajar más que nunca y a tratar de salir adelante», se está planteado vender su casa o alquilarla y mudarse a un inmueble más pequeño. Entretanto, ha vendido algunos de los objetos personales de su marido como guitarras o amplificadores «para poder afrontar las deudas». A su lado, además de su hija, sus sobrinos, especialmente Antonio que, además de hacerse cargo del papeleo que conlleva la pérdida de un ser querido, afrontó junto a su hermana Carmen los costes del entierro de su tío.

