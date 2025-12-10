Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fedra Lorente. Europa Press

Fedra Lorente relata su difícil momento: «Estamos muy mal de dinero»

La popular Bombi ha tenido que «recurrir a Cáritas» para salir adelante

Joaquina Dueñas

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:44

El pasado 19 de septiembre fallecía Miguel Morales, hermano de Junior y miembro de Los Brincos, dejando desconsoladas a su esposa, Fedra Lorente, y a ... su hija, Asexandra. Un duelo que se ha visto acrecentado por las dificultades económicas y que ha llevado a la popular Bombi a pedir ayuda a Cáritas. «Estamos muy mal de dinero», ha afirmado. Un año antes de fallecer Miguel, su hija descubrió que estaba siendo estafado: «No entendíamos que con todo el trabajo que tenía no entrase dinero en casa y que tuviéramos que recurrir a la iglesia para poder comer», ha explicado Lorente a la revista 'Semana'. «Los únicos ingresos económicos que teníamos los perdimos», ha lamentado.

