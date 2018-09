Un estreno «sin purgas» El equipo de Informativos. De izquierda a derecha, de pie, Arsenio Cañada, Silvia Laplana, Estefanía de Antonio, Albert Barniol, Raquel González, Ana Ibáñez, Pilar García Muñiz, Inma Gómez Lobo, Oriol Nolis, Ángel Pons, Sergio Sauca e Íñigo Alfonso. Sentados, Mónica López, Raúl Heitzmann, Ana Blanco, Carlos Franganillo y Begoña Alegría. / TVE TVE presenta el plantel de la nueva etapa de informativos dirigida por Begoña Alegría. «No los he sacado de debajo de las alfombras. La apuesta es la profesionalidad» JULIÁN ALÍA Martes, 4 septiembre 2018, 09:58

Begoña Alegría, actual directora de Informativos de TVE, comentó ayer en la presentación oficial de los noticieros de la cadena que le ha llegado la oportunidad de «pilotar un equipo enorme», y aseguró que todos los cambios «apuestan por la profesionalidad». «No los he sacado de debajo de las alfombras», explicó la periodista elegida por Rosa María Mateo sobre los nombramientos que llegan con «el cometido de hacer una televisión independiente». Alegría negó que exista una «purga», tal y como le han criticado algunas voces de la Casa, y confirmó que habrá una nueva dirección del canal 24 Horas, lo que significa el cese de Álvaro Zancajo, cuyo destino aún se desconoce. La nueva directora también aclaró que Jesús Álvarez ocupará un pequeño espacio en 'Los desayunos de TVE', donde seguirá con la información deportiva, y que 'La 2 Noticias' (que ahora no se emite) se encuentra en un periodo de reflexión para reinventarse. «He detectado ilusión y ganas de trabajar», resumió Alegría que lanzó un mensaje a los políticos: «No queremos una televisión tutelada y no la vamos a consentir».

En la franja matinal cobra especial importancia la figura de Xabier Fortes. El periodista gallego conduce 'Los desayunos de TVE', de las 8.30 a las 10.00, y 'Más desayunos', desde las 12.00 horas hasta las 13.30, a continuación del magacín 'La mañana', algo que María Escario, la nueva directora de Comunicación, catalogó en tono jocoso como «desayunos Fortes, ya que desayuna dos veces».

Tras cinco años en la segunda edición del 'Telediario', Ana Blanco regresa al 'TD1' con «inquietud» porque «es más inmediato, más ágil, y hay que contar los hechos casi mientras pasan», ilustró la veterana presentadora, que puntualizó que se trata de una decisión personal de Begoña Alegría, y que ella no pidió el traslado, como se publicó.

Uno de los cambios más llamativos es la vuelta de Carlos Franganillo tras «casi ocho años fuera», en los que ha trabajado como corresponsal en Moscú y, más recientemente, en Washington. Su acompañante en el bloque deportivo, Sergio Sauca, comentó de Franganillo que «tiene que asentarse, pero tiene lo más difícil, y es que transmite credibilidad».

Las ediciones del fin de semana estarán a cargo de Oriol Nolis, como ya hizo en 2013 y 2014. Por su parte, Pilar García Muñiz, antes conductora del 'TD1', presentará la nueva temporada de 'Informe Semanal'. No será la primera vez, puesto que había hecho sustituciones en verano. Sin embargo, ahora se convierte «en el rostro de un programa referente, que lleva más de 40 años en antena».