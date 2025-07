Ellen DeGeneres confirma su mudanza definitiva a Reino Unido a causa de Donald Trump

Joaquina Dueñas Lunes, 21 de julio 2025, 12:22 Comenta Compartir

Un día antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Ellen DeGeneres y su esposa, Portia de Rossi, abandonaban el país rumbo a Reino Unido. Los resultados de estos comicios, en los que salió Donald Trump elegido como presidente del Gobeirno, provocaron que la pareja haya decidido instalarse definitivamente en suelo británico. Así lo ha confirmado la comediante en su primera aparición pública desde su traslado. La vida en Inglaterra «es simplemente mejor», ha asegurado.

La idea inicial era pasar unos meses al año en la campiña inglesa, por lo que Ellen y su mujer compraron una casa en Cotswolds. Sin embargo, han decidido establecerse allí, tal como ha contado en una entrevista con el locutor Richard Bacon, quien le preguntó si eran ciertos los rumores de que se había mudado por culpa de Trump. La respuesta de ella fue un rotundo «sí». «Llegamos el día antes de las elecciones y nos despertamos con un montón de mensajes de nuestros amigos con emojis de llanto, y yo pensé: 'Ya entró'. Y nosotras dijimos: 'Nos quedamos aquí'», explicó.

La presentadora también señaló que ella y su esposa están valorando volver a casarse en Reino Unido después de que en Estados Unidos estén considerando poner en marchas medidas que reviertan el derecho al matrimonio homosexual. En este sentido, expresó que todavía puede ser «aterrador para las personas por ser quienes son».

DeGeneres bromeó con que había sido expulsada del mundo del espectáculo en dos ocasiones. La primera, en 1997, cuando hizo pública su homosexualidad y perdió el apoyo de la cadena con la que trabaja y de los anunciantes. «Es una decisión realmente difícil», aseguró, aunque reconoció que las cosas están mejor hoy «en algunos aspectos», pero no en todos. La segunda, tras las acusaciones de propiciar un ambiente de trabajo tóxico en su programa de entrevistas en 2022. A lo que ella respondió que puede ser «muy directa», pero desmintió cualquier tipo de mal trato.

Otras mudanzas por Trump

El caso de DeGeneres no es único. La comediante Rossie O'Donell también se mudó a Irlanda tras la reelección de Trump. La cómica y el presidente arrastran una enemistad de décadas que tuvo su clímax el pasado 12 de julio cuando, tras criticarle por su gestión de las inundaciones en Texas, Trump escribió en Truth Social: «Debido a que Rosie O'Donnell no beneficia a nuestro gran país, estoy considerando seriamente retirarle la ciudadanía. Es una Amenaza para la Humanidad, y debería permanecer en el maravilloso país de Irlanda, si ellos la quieren. ¡Dios bendiga a América!».

La respuesta de O'Donell no se hizo esperar: «Hola, Donald. ¿Estás nervioso otra vez? Han pasado 18 años y sigo viviendo gratis en ese cerebro tuyo que se está derrumbando. Me llamas una amenaza para la humanidad, pero soy todo lo que temes: una mujer ruidosa, una mujer queer, una madre que dice la verdad, una estadounidense que salió del país antes de que lo incendiaras. Tú construyes muros, yo construyo una vida para mi hijo autista en un país donde aún existe la decencia. Tú vendes miedo en campos de golf, yo hago arte sobre cómo sobrevivir al trauma. Tú mientes, robas, degradas, yo nutro, creo, persisto. Tú eres todo lo que está mal en Estados Unidos, y yo soy todo lo que odias de lo que aún está bien en él. ¿Quieres revocar mi ciudadanía? Adelante, inténtalo, rey Joffrey con bronceado de espray color mandarina. No eres dueño de mi silencio, nunca lo has sido». Un texto que ilustró con una antigua fotografía de Trump sonriendo junto a Jeffrey Epstein.