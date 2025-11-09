Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diego Díaz Marín. R. C.

De echar el lazo a la reina Letizia a dar armas a Amaia Montero

Puntadas con hilo ·

La firma de joyería malagueña ROD Almayate tiene entre sus clientas a Beyoncé, Céline Dion, Lady Gaga, Olivia Palermo, Miley Cyrus y Karol G

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:23

ROD Almayate echó el lazo a doña Letizia en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte de 2021, acto para el que la Reina ... lució unos pendientes de la irreverente firma de joyería. Se trataba de unas piezas con forma de cordón de calzado deportivo bañado en oro y paladio con cristales de Swarovski de 220 euros que volaron del almacén de su fundador, Diego Díaz Marín. «Una bendición», declaró en aquel entonces, puesto que llevaba meses sin vender absolutamente nada por la pandemia.

