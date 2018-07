La dura lucha de Álex Lequio encuentra el mayor apoyo en numerosos famosos El hijo de Ana Obregón sigue en Estados Unidos tratando de recuperarse del cáncer que padece IDEAL.ES Miércoles, 11 julio 2018, 09:47

La salud de Álex Lequio sigue siendo un asunto que presenta muchas dudas a todo el mundo y mucha preocupación en su familia. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio se mantiene en Estados Unidos recibiendo un tratamiento contra el cáncer que padece y que su propio padre reconoció hace unos días en la apertura de un restaurante en Madrid.

Pero Álex no está solo. Además de seguir acompañado por su madre, los amigos de esta y de su padre Alessandro, siguen mandándole fuerza al hijo de la expareja. No en vano, Álex Lequio apenas tiene 25 años y su lucha está sirviendo para ver el lado más solidario de algunos famosos.

Precisamente algunos de ellos han aprovechado las páginas de El Español para mandar mensajes de apoyo. Entre ellos Cristina Tárrega que tiene el pálpito de que Álex se va a curar porque «es un chaval maravilloso, fantástico, inteligente, cariñoso y, sobre todo, de buen alma».

No es la única que lo cree así, también Arancha de Benito, muy amiga de Ana Obregón, le desea «lo mejor» aunque reconoce no haber podido hablar aún con su amiga ni con Álex. Quien tampoco lo ha hecho es la compañera de Ana en 'Ana y los 7', Silvia Marsó. La actriz quiere que Lequio «se cure lo antes posible». No en vano, tanto ella como muchos famosos y amigos de la familia Obregón es lo que más desean.