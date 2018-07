La dura historia de César Millán, el encantador de perros El famoso televisivo confiesa en televisión cómo estuvo a punto de suicidarse IDEAL.ES Martes, 10 julio 2018, 14:23

César Millán es conocido en medio mundo. El reconocido 'encantador' de perros fue noticia hace poco porque sus perros evitaron un robo en su propia casa. Mucho se ha hablado sobre él pero pocos conocen su historia secreta.

Este hispano de 48 años hace poco se plantó ante Trump y le dijo que, como medida para «humanizarse», se comprara un perro. Días después se personó en el programa de Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, para hablar sobre su duro trayecto hasta llegar a tener una vida estable en Estados Unidos.

César Millán nació en Mazatlán, México y se arriesgó a cruzar la frontera sin dinero, sin saber inglés y como inmigrante ilegal. Corría el año 1991. «Cuando tenía 13 años, le dije a mi madre: 'Mamá, ¿crees que puedo ser el mejor entrenador de perros del mundo?'. Fue después de ver 'Lassie y Rin Tin Tin'. Entonces: ¿Dónde vivían Lassie y Rin Tin Tin?' ¡En Estados Unidos!», comenzó diciendo.

Al llegar a la frontera este fue su sentimiento. «Lo que ves es gente queriendo aprovecharse de ti. Pueden venderte, pueden matarte por órganos. Morir es más probable que conseguir saltar».

El encantador de perros desveló que pasó hambre, por lo que en más de una ocasión se dejó atrapar por la policía fronteriza, ya que así se aseguraba una comida. «Los americanos te alimentan. Cuando te atrapan, te alimentan. La policía mexicana, no», declaró.

Ya en 2002, Millán empezó a trabajar en la rehabilitación de canes agresivos, en California. Los Angeles Times y una cadena televisiva se interesó en filmarlo como parte de un reality show. Y desde ahí, a la fama.

El 2010, en cambio, fue un año terrible. Se murió su pitbull y su esposa (a la que no le gustaban los animales) le había pedido el divorcio. César Millán sufrió una sobredosis de píldoras. «Lo que me condujo a la idea del suicidio fue el fracaso. El sentimiento de fallar y no ser lo suficientemente bueno. Hablas contigo. Crees que nadie te quiere, tu clan no te quiere. Mi clan familiar simplemente se fue. Es como si tu casa se estuviera incendiando y no pudieses hacer nada», concluyó.