Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Blake Lively y Ryan Reynolds. EP

Desestimada la contrademanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds

El director pedía 400 millones de dólares a la pareja de actores por difamación

Joaquina Dueñas

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

Tras su desestimación inicial el pasado mes de junio, la contrademanda que Justin Baldoni presentó el pasado mes de enero contra Blake Lively y Ryan ... Reynolds con la que reclamaba 400 millones de dólares a la pareja por difamación y extorsión ha sido oficialmente desestimada, al igual que la de 250 millones contra el 'New York Times' también por difamación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol
  4. 4 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  5. 5 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  6. 6 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  7. 7 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  8. 8 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  9. 9 Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada
  10. 10 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Desestimada la contrademanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds

Desestimada la contrademanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds