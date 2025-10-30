Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Daniel Ducruet con Estefanía de Mónaco. EP

Daniel Ducruet afirma que le drogaron para fotografiarle en la infidelidad que le costó su matrimonio con Estefanía de Mónaco

Las imágenes del marido de la princesa practicando sexo con la stripper belga Fili Houteman dieron la vuelta al mundo

Joaquina Dueñas

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:00

Desde que Daniel Ducruet fue pillado in fraganti siendo infiel Estefanía de Mónaco en 1996, solo un año después de haberse casado, él ha defendido ... que todo fue una trampa. Ahora, ha dado más detalles de aquel nefasto momento en el programa 'La Volta Buona', en la televisión italiana RAI, reiterando que fue una emboscada y que no era consciente de lo que estaba sucediendo a causa de las drogas. «Me drogaron, fue una trampa», ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que las instantáneas se tomaron mientras «no estaba presente para mí mismo».

