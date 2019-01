Dani Rovira comparte en redes el impactante atropello que sufrió cuando iba en bici El humorista y actor malagueño se encontraba en pleno rodaje de un documental Á.L. Martes, 15 enero 2019, 11:36

«Estamos aquí porque aún no nos tocaba irnos...», escribe Dani Rovira en una de sus últimas publicaciones en Instagram. Dicha frase es la que acompaña a un vídeo bastante duro e impactante en el que se puede ver cómo le atropellan a él y a otros dos compañeros que iban en bicicleta junto a él durante el rodaje del documental «Todos los caminos».

El propio Dani Rovira evidencia en su publicación de Instagram su sensación de desazón al comprobar lo cerca que estuvo todo de un fatal desenlace. Al parecer, el coche que les enviste lo hace cuando pasaban por Francia y cuando el conductor perdió el control de su turismo al buscar el móvil que se le había caído.

Dani Rovira, en una entrevista a ABC, ha confesado sus emociones tras lo ocurrido: «Estuve todo ese día en shock, no sentí miedo, eso me llegó al día siguiente cuando tuve que volver a montar en la bicicleta. Ahí fue cuando me empezaron a temblar las piernas. Fue un punto de inflexión en el documental y una metáfora de lo que te puede pasar: hoy te atropella un coche, mañana te toca la lotería y pasado te diagnostican esclerosis múltiple, la vida es así».

Por fortuna, todo quedó en un susto pero lo suficientemente importante como para poder visibilizar a través de sus redes lo expuestos que pueden llegar a estar los ciclistas en la carretera. Cabe apelar, una vez más, al civismo de los conductores