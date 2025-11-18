Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cynthia Erivo y Ariana Grande. Reuters

Cynthia Erivo se hace viral después de ser 'guardaespaldas por un día' de Ariana Grande

Las redes se han llenado de vídeos con gestos de cariño de la actriz británica hacia su compañera de rodaje

Joaquina Dueñas

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

Después de que Cynthia Erivo se convirtiera en 'guardaespaldas por un día' al interponerse entre Ariana Grande y un fan que se saltó el cordón ... de seguridad y se abalanzó sobre ella en la alfombra roja de Singapur, la actriz británica se ha hecho viral por los gestos de protección y las atenciones a su compañera de reparto en 'Wicked', más allá del sonado incidente. Imágenes en las que le coloca un collar, el cabello, le besa la mano o se preocupa por su brazo después de que se lo zarandeen han provocado que haya numerosas especulaciones en las redes sociales que apuntan hacia una supuesta superprotección u obsesión de Erivo hacia Grande.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada
  9. 9 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  10. 10

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cynthia Erivo se hace viral después de ser 'guardaespaldas por un día' de Ariana Grande

Cynthia Erivo se hace viral después de ser &#039;guardaespaldas por un día&#039; de Ariana Grande