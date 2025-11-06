Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez. EP

Cristiano Ronaldo habla de cómo será su boda con Georgina Rodríguez

«Ella es el amor de mi vida y es el momento adecuado», ha confesado el futbolista

Joaquina Dueñas

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:26

Comenta

Romántico a su manera, así se ha definido Cristiano Ronaldo en una entrevista concedida al periodista inglés Piers Morgan en la que ha hablado abiertamente ... de su relación con Georgina Rodríguez, tanto que ha contado cuándo y dónde tiene previsto celebrar su boda con su compañera de vida. Incluso ha revelado los detalles de la pedida de mano que anunciaron el pasado 11 de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  4. 4

    El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  5. 5 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  8. 8 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  9. 9

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  10. 10

    El uso de 600.000 euros de las reservas de Granada Educa pone en pie de guerra a las familias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cristiano Ronaldo habla de cómo será su boda con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo habla de cómo será su boda con Georgina Rodríguez