Cristiano Ronaldo en la cena de la Casa Blanca. Reuters

Cristiano Ronaldo, estrella en la cena de gala de la Casa Blanca con el presidente Donald Trump

El futbolista y Georgina Rodríguez asistieron como parte de la delegación de Arabia Saudí

Joaquina Dueñas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:36

Este martes, la Casa Blanca ha celebrado la cena de gala para agasajar a la delegación de Arabia Saudí encabezada por el príncipe heredero Mohammed ... bin Salmán, de visita oficial en Estados Unidos. La sorpresa de la noche ha sido Cristiano Ronaldo, que ha asistido junto a su prometida, Georgina Rodríguez, como parte de la representación saudita y que ha sido protagonista incluso del discurso del presidente Donald Trump.

