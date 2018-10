Cristiano demandará a una revista que le acusa de una violación en 2009 IDEAL.ES Martes, 2 octubre 2018, 10:53

Los abogados de Cristiano Ronaldo amenazan con una demanda judicial millonaria a la revista alemana 'Der Spiegel' por «daños morales» al hacerse eco de la acusación de Kathryn Mayorga, una mujer estadounidense de 34 años, que asegura que el jugador la violó el 3 de junio de 2009 en su suite del hotel Palma Place de Las Vegas. La supuesta víctima asegura que acudió a un hospital para que la examinaran y a la Policía para denunciarlo, pero que finalmente no lo hizo por temor a ser acusada de intento de extorsión. Según la revista alemana, Mayorga habría llegado a un acuerdo con Cristiano Ronaldo para que silenciara el suceso a cambio del pago de 375.000 dólares. La mujer, que trabajaba en una escuela primaria, habría roto ahora su promesa, diez años después, animada por la cascada de casos similares que ha desvelado el movimiento Me Too.

Por su parte, los abogados del delantero de la Juve han rechazado las acusaciones y criticado su publicación, que «viola los derechos personales de Cristiano Ronaldo de un modo excepcionalmente serio. Es inadmisible», dicen los letrados. El propio jugador grabó un vídeo en su cuenta de Instagram negando los hechos: «Lo que dicen hoy son noticias falsas, falsas. Quieren promocionarse gracias a mi nombre. Es normal. Quieren fama por mi nombre. Es parte de mi trabajo. Pero soy un hombre feliz y bueno».