La cantante Aitana durante un concierto R. C.

Las confesiones más íntimas de Aitana: «Estoy enamorada»

«Esta vez no fue porque no quisiera estar sola». Es el dardo que la cantante catalana ha dirigido a sus exnovios

Joaquina Dueñas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:58

Aitana y Plex comenzaron su romance intentando pasar desapercibidos. Aunque viajaban juntos, no publicaban fotos de pareja y se negaban a confirmar lo que era ... un secreto a voces. Pero eso ha cambiado y Aitana grita a los cuatro vientos su amor por el creador de contenido. «Estoy enamorada, sí. Y esto no me lo habíais escuchado decir nunca», ha dicho en el podcast 'Se regalan dudas', presentado por Lety Sahagún y Ashley Frangie.

