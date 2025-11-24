Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Belén Esteban con Toño Sanchís en a presentación de la colección de zapatos de la firma Furiezza. Antonio Salas

Condenan a 2 años de cárcel al exrepresentante de Belén Esteban, Toño Sanchís, por apropiarse de casi 400.000 euros de su cliente

El agente se apropió ilegalmente de 388.868,14 euros de la presentadora, según dicta la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid

C. P. S.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:52

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel a Toño Sanchís por apropiarse de 388.868,14 euros de Belén Esteban ... cuando era su representante, valiéndose de la relación de confianza personal y profesional que mantenía con ella para desviar a su favor parte de los ingresos generados por la actividad artística de la tertuliana.

