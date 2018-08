«Soy una compradora compulsiva» Kaley Cuoco, que encarna a la simpática Penny de 'The Big Bang Theory', se ha convertido en objeto de deseo de Hollywood, sobre todo ahora que se acaba de anunciar que la exitosa serie finalizará en 2019 MARÍA ESTÉVEZ Domingo, 26 agosto 2018, 10:58

Actriz desde los siete años, Kaley Cuoco es la típica californiana que desde la infancia aspiró a conquistar Hollywood, pero seguramente nunca pensó en el pelotazo que ha supuesto 'The Big Bang Theory', la exitosa serie en la que interpreta a Penny, la rubia interesante pero menos inteligente que sus vecinos, que acaba de anunciar que su próxima temporada, la número 12, pondrá el definitivo punto final en mayo de 2019. Ella y sus compañeros de reparto son algunos de los actores mejor pagados de la televisión: 780.000 euros por cabeza y episodio. Ayer, tras conocerse que la serie toca a su fin, Kaley, de 32 años, compartió un emotivo mensaje de despedida, prometiendo a los fans un desenlace de altura. «Este viaje ha sido un sueño hecho realidad. No importa cuándo iba a terminar, mi corazón se habría roto en dos de igual modo. Llenos de lágrimas, prometemos traeros la mejor temporada», escribió en Instagram.

'The Big Bang Theory' se despide obligada por la decisión de Jim Parson (Sheldon Cooper) de abandonar la 'sitcom' pese a tener sobre la mesa una oferta de 50 millones de dólares para continuar dos años más. Y sin Sheldon no hay serie. Los creadores han prometido un cierre «creativo y épico». La comedia consiguió la temporada pasada en Estados Unidos un promedio de 18,6 millones de televidentes, más que cualquier otra. La serie, que en España se puede ver a través de TNT y Neox, ha ganado 10 Emmy. El secreto del éxito, a juicio de Cuoco, es lo bien engrasada que está la máquina tras once años juntos... para ella once años de Penny.

- ¿Ha sido divertido dar vida a Penny?

- Penny me encanta porque la han escrito así para mí. Originalmente era una chica antipática, déspota. Al contratarme, decidieron que debía ser más dulce, más amable con sus vecinos. Creo que he contagiado a Penny con mi personalidad. Ella me recuerda a mi hermana, a mis amigas.

- Su serie es la más vista de la televisión, lleva once años en antena y ha batido muchos récords...

- Es cierto. Tal vez, si nos hubiéramos visto obligados a empezar ahora no habríamos conseguido tanto éxito porque es mucho más difícil despuntar. Hoy en día una serie tiene que triunfar con los cinco primeros capítulos, si no está acabada. La competencia es feroz. Cuando nosotros empezamos había huelga de guionistas y habíamos grabado ocho episodios. No tuvieron mucho éxito, pero se repitieron tanto por la huelga que el público se acostumbró a nosotros. La segunda temporada fue mucho mejor que la primera y pudimos consolidarnos.

- ¿Qué destacaría del éxito de su serie?

- Es una maquina bien engrasada, llevamos once años juntos y necesitamos poca dirección. Conocemos bien a nuestros personajes, a veces creo que mejor que a nosotros mismos.

- Una de las inseguridades de Penny es su falta de conocimiento. Ella ayuda a sus vecinos a relacionarse socialmente, pero muchas veces es ella la que provoca la carcajada por su falta de intelecto. ¿Alguna vez ha pretendido ser más inteligente de lo que en realidad es?

- No. No soy tan inteligente como para hacer algo así. Penny sí que lo es, aunque a ella los guionistas le escriben todo lo que dice (se ríe). Penny es un personaje accesible, en eso se parece a mí, las dos tenemos una gran relación con estos chicos. Ella en la ficción y yo en la vida real.

- ¿Cómo ve su carrera en este momento?

- No lo sé. Yo he crecido trabajando en la televisión. He hecho televisión toda mi vida. Como protagonista de una serie de éxito, me considero una privilegiada con un trabajo fijo bien pagado. Tengo tanta suerte que en mis vacaciones puedo descansar y viajar.

- Parece que no tiene ninguna prisa por empezar otra aventura profesional...

- Sé cuál es mi camino y cómo conseguirlo. Ahora mismo, soy feliz interpretando 'The Big Bang Theory'. Después de la muerte de John Ritter, en plena grabación de '8 Simple Rules' (que se emitió en España en 2002 como 'No con mis hijas'), aprendí que no hay que desperdiciar ni un minuto. Puedo garantizarte que nosotros seguiríamos rodando esa serie si John estuviera aquí. No tengo prisa, pero tampoco me olvido de que tengo que demostrar todavía mucho como profesional.

Comprar, comprar y comprar

- Una actriz joven como usted que lleva tiempo trabajando de forma continuada ¿piensa en el ahorro en tiempos de crisis?

- Invierto mi dinero. Tengo un par de propiedades de las que me siento muy orgullosa. Mi asesor quiere que ahorre más, pero cuando tienes un trabajo estable quieres gastar y a mí me pierde irme de compras.

- ¿Qué caprichos se da?

- Soy adicta a los 'gadgets'. Fui de las primeras en comprarse el Ipad. No puedo detenerme cuando se trata de Iphones, Ipads y zapatos. Soy una compradora compulsiva por internet. Nada es suficiente para mí. Todas las tiendas que me gustan tienen su página y yo me dedico a comprar, comprar y comprar. Es una locura.

- ¿Ve la televisión?

- Sí. Me encanta la televisión. Me fascina. Estoy enganchada a los reality 'The Bachelor' y 'Top Chef'.

- ¿Lleva una vida saludable?

- Sí. Crecí con un estilo de vida extremadamente saludable. En mi casa somos todos muy activos. Mis padres nos alimentaron siempre de manera saludable. Nunca tuvimos chocolate o comida rápida. Creo que esa es la razón que ahora mi debilidad sean los dulces.

- ¿Cree que su reputación de actriz cómica puede ser un obstáculo en su futuro?

- No lo sé. Yo admiro la carrera de Jennifer Aniston, que hizo un gran trabajo en 'Friends' y para muchos siempre será Rachel, pero también es una gran actriz dramática y lo está demostrando. Yo quiero mirarme en su espejo. Nunca he hablado con ella, pero espero encontrármela alguna vez porque me parece una mujer alucinante.

- ¿Cómo se enfrenta a la transición de saltar de la pequeña pantalla al cine?

- Es fantástico. 'The Big Bang Theory' es una serie de éxito que me permite trabajar sin presión. Como artista quieres variar en tus interpretaciones y como mujer soy muy competitiva. Me gustan los deportes de riesgo, algo que aplico también en mi profesión.