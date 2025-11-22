Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, duquesa de Alba. EFE

Cine y flamenco en el centenario de la duquesa de Alba

Homenaje ·

Cayetano Martínez de Irujo prepara ya los actos para conmemorar en marzo los cien años del nacimiento de madre, Cayetana Fitz-James Stuart

Joaquina Dueñas

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

El pasado jueves 20 de noviembre se cumplieron once años del fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, un aniversario que su círculo más cercano vivió ... con la mirada puesta en el próximo 28 de marzo de 2026, cuando la duquesa de Alba habría cumplido 100 años. Su hijo Cayetano Martínez de Irujo, quien siempre ha tenido una especial conexión con su madre, está ya coordinando los actos en su honor que incluyen cine, flamenco y exposiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  2. 2 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  3. 3 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  4. 4 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  5. 5 Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada
  6. 6 Se busca un águila de Harris perdida en Monachil
  7. 7 Cae el matrimonio que obligó a siete mujeres a prostituirse en pisos de Granada y Almería
  8. 8 Reabre por completo la autovía de la Costa granadina: ya se puede circular en ambos sentidos
  9. 9 Firmado el acuerdo internacional que garantiza los 800 millones de presupuesto del acelerador de Granada
  10. 10

    El Centro de Drogodependencias pone en riesgo la restauración del Hospital de San Juan de Dios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cine y flamenco en el centenario de la duquesa de Alba

Cine y flamenco en el centenario de la duquesa de Alba