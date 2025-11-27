Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carlos Lozano Ángel Martínez

Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

«Me he convertido en ganadero porque me gustan mucho los animales», ha revelado el presentador de 'Granjero busca esposa'

Joaquina Dueñas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

Cada mañana, Carlos Lozano se levanta entre las 6:30 y las 7:00 horas de la mañana para dar de comer al ganado. Comienza ... así una jornada de trabajo que se alarga hasta pasadas las 20:30 de la tarde cuando regresa a casa y ve las noticias de todas las cadenas para poder «enterarse bien» de lo que pasa más allá de su granja. El que fuera uno de los rostros más populares de la televisión a finales de los 90 y principios de los 2000 conduciendo programas como 'Operación Triunfo', 'La ruleta de la fortuna' o 'Granjero busca esposa' ha dado un giro a su vida y se ha convertido en pastor.

