Las Campbell, más unidas que nunca por Navidad
L. GÓMEZ
Domingo, 25 noviembre 2018, 09:33

Si millones de familias se reúnen todos los años por Navidad, el clan de las Campbell adelanta las fiestas mostrándose más unidas que nunca. Naomi y Valerie Morris, madre e hija, posan juntas en la última campaña de Burberry, inspirada en una fiestas muy poco tradicionales. Nada de imágenes con el rojo y el muérdago como protagonistas, regalos a pie de árbol o apariciones fugaces de Papá Noel y sus renos.

Riccardo Tisci, director creativo de la firma británica, apuesta por la excentricidad y el postureo. Las propuestas de la firma salen a la luz en trenchs de cuadros y un alarde de logomanía, con la 'B', por supuesto de Burberry, adquiriendo un tono grandioso. Es lo que se lleva en tiempos en los que la marcas quieren hacer saber quiénes son. La campaña cuenta con un reparto estelar e incluye a la actriz Kristin Scott Thomas, más estirada que nunca y viajando en un modernísimo convoy sorprendentemente sin apreturas, la rapera MIA y Matt Smith.

Filmada y dirigida a través de la irreverente cámara del fotógrafo Juno Calypso, explora, no obstante, algunos rituales típicos de estas fechas: desde el impredecible clima británico a los inevitables retrasos de los trenes. Con un punto algo malicioso, algunos editores han tratado de buscarle tres pies al gato y se han lanzado a la piscina con sensacionalistas titulares insinuando que la madre eclipsa a Naomi.

La sangre no ha llegado al río ni tampoco se adivinan rifirrafes familiares. Las Campbell están acostumbradas a escuchar todo tipo de comentarios con segundas intenciones. Algunas publicaciones, en su afán por meterle las gomas a la top model, han llegado a escribir que su madre está tan joven que parece su hermana.

Oídos sordos

No es la primera vez que pasa. Madre e hija han hecho mutis por el foro. «Ser parte de esta campaña ha sido increíble . Siempre me ha encantado Burberry por su estilo británico y estoy muy emocionada de trabajar junto a un elenco que incluye a mi propia madre. Me ha traído muchos recuerdos de las navidades y las tradiciones que tuve al crecer». A la mamá, mientras, se le caía la baba posando junto a su pequeña. Han compartido alguna que otra alfombra roja y hace cuatro años participaron en un vídeo. «Tiene gran experiencia como modelo y fue muy divertido disfrutar de su compañía». Vamos, lo que se suele decir en estas fechas en torno a una buena mesa.