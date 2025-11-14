Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La actriz Tilda Swinton en el Calendario Pirelli 2026. EFE

El calendario Pirelli 2026 celebra la conexión humana con la naturaleza con un reparto de lujo

Tilda Swinton, Isabella Rossellini, Gwendoline Christie y Venus Williams protagonizan una edición que apuesta por la sensualidad, la madurez y el diálogo artístico con los elementos

C. P. S.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

El Calendario Pirelli 2026 ya tiene protagonistas. La 52ª edición del emblemático proyecto visual reúne a figuras tan reconocidas como Tilda Swinton, Isabella Rossellini, Gwendoline ... Christie y la estrella del tenis Venus Williams en una propuesta que explora cómo el ser humano se relaciona con la naturaleza. Al frente del concepto está el fotógrafo noruego Solve Sundsbo, que apuesta por una mirada artística, íntima y profundamente sensorial.

