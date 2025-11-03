Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

David Bustamante EP

Bustamante presume de nueva imagen

El cantante ha publicado en sus redes sociales una fotografía después de perder 20 kilos

Joaquina Dueñas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:27

David Bustamante ha incendiado las redes sociales con la publicación de una fotografía en la que aparece con el torso desnudo mostrando el resultado de ... su esfuerzo para mejorar su salud en los últimos meses. «Aún queda, pero orgulloso del trabajo realizado... Seguimos», ha escrito el cántabro junto a la imagen en la que luce abdominales definidos después de haber perdido hasta 20 kilos.

