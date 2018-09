La bronca de Bustamante Viernes, 7 septiembre 2018, 13:52

David Bustamante está cansado de que le pregunten por su separación de Paula Echevarría. Hace un año ya estalló con un «Basta ya, no soy ningún delincuente. Dejadme vivir en paz». Y esta semana ha vuelto a perder los nervios con una reportera de 'Ya es mediodía' (Telecinco) cuando ésta le preguntó sobre la relación de su 'ex' con su nuevo novio, Miguel Torres. Bustamante reaccionó golpeando la cámara que le grababa mientras decía: «No me preguntéis más».