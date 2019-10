Blanca Suárez, más enamorada que nunca de Mario Casas Blanca Suárez. / EP La actriz aprovecha la presentación de una colaboración con una firma de cosmética para confirmar que habrá sexta temporada de 'Las chicas del cable' REDACCIÓN Madrid Jueves, 10 octubre 2019, 14:50

Blanca Suárez está pasando por uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional como en el plano personal, cada día más enamorada de Mario Casas. Del actor y de la serie 'Las chicas del cable' habló durante la presentación de la carcasa que ha creado para un labial de Guerlain, con el nombre de Nami, que significa ola en japonés.

«Siempre me han atraído mucho la cultura y estética japonesas. El tratamiento del color, las líneas de sus ilustraciones, su arquitectura, la forma en que combinan su arte clásico con una estética a la vez totalmente moderna… me parece una cultura totalmente diferente a la nuestra, y eso me resulta apasionante», afirmó la actriz, quien tiene objetos decorativos de arte nipón en su hogar. «Me encanta cómo, a través de líneas súper finas, de un trazo muy delicado y sutil, son capaces de transmitir, inexplicablemente, muchísimo movimiento, una fuerza constante e incesante».

«Las personas que nos dedicamos a la interpretación tenemos este tipo de vida absolutamente variante, y me reconozco en este proceso. Yo no sé qué va a ser de mi vida dentro de unos días, así que creo que es un buen símil. Tiene mucho que ver con el mar, que está cambiando y moviéndose de forma incesante», explicó riendo.