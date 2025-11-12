Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bertín Osborne EP

Bertín posa por sorpresa con todos sus hijos mayores junto a su exmujer, Fabiola Martínez

La Fundación Kike Osborne celebra la tercera edición de sus premios con la presencia de prácticamente todos los hijos del cantante

Joaquina Dueñas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

Este martes se ha celebrado la tercera edición de los Premios Dona2, organizados por la Fundación Kike Osborne. Una cita que reunió Fabiola Martínez y ... a sus hijos, Kike y Carlos, con sus hermanas, las hijas mayores de Bertín Osborne, Alejandra, Eugenia y Claudia, acompañadas por Ana Cristina Portillo, hermana por parte de madre. Una estampa familiar que parecía que iba a quedar incompleta cuando la anfitriona explicaba a los medios de comunicación que el cantante y presentador no podía asistir porque estaba grabando en Sevilla. Sin embargo, para sorpresa de todos, unos minutos después, Bertín hacía su aparición y posaba con los suyos sonriente, proyectando una clara estampa de unión familiar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  3. 3 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  4. 4 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  5. 5 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  6. 6 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  7. 7 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  8. 8

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bertín posa por sorpresa con todos sus hijos mayores junto a su exmujer, Fabiola Martínez

Bertín posa por sorpresa con todos sus hijos mayores junto a su exmujer, Fabiola Martínez