Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Portada de ¡Hola!

Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Ni el cantante ni la madre del pequeño, Gabriela Guillén, quisieron posar juntos para el reportaje

María Moreno

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:59

David ya forma parte del particular álbum familiar de Bertín Osborne. El pequeño, fruto de la relación del cantante con Gabriela Guillén, ha posado, como todos sus hermanos, en la portada de ¡Hola!, la revista de cabecera del artista, que no quiere que el menor de sus vástagos «sea un niño escondido».

Una idílica estampa paternofilial con la que poner fin a la incomoda situación mediática en la que se involucraron Bertín y Gabriela desde que se filtrase el embarazo. «Ejercer de padre es complicado a estas alturas de mi vida, pero el niño no tiene culpa de nada. No tiene culpa de los errores de los padres», reconoce el artista, que posa por primera vez con David, nacido hace año y medio de su breve relación con la empresaria, que también aparece en el reportaje, pero no hay ninguna imagen de los tres juntos para evitar, dicen los protagonstas, confusiones.

Respecto a «Gabi», como se refiere a la madre del pequeño, solo tiene buenas palabras: «Es una mujer estupenda, discreta, trabajadora, responsable. Cuando las cosas no salen bien y se acaban, pues se acaban». «Una señora» a la que no se sabe si le hará mucha gracia que Bertín insista en que «nunca quiso ser padre otra vez» y que lo asuma con resignación: «Así son las cosas. Ahora ayudaré a que el niño tenga sus estudios estupendos y que viva lo mejor que pueda».

«Para mí, por un lado, ejercer de padre es complicado a estas alturas de mi vida», afirma de su paternidad a los 70, pero por otro, disfruta de los momentos junto al pequeño, que tiene su misma sonrisa y ya dice «papá». «Con el niño estoy encantado. Estoy muy contento de conocerlo, de compartir con él momentos. El niño es una monada, cariñosísimo, un amor», se deshace en halagos hacia el pequeño de sus vástagos, de l que dice que quiere « conocerlo, que me conozca, estar y que sepa quién es su padre», razón por la que pidió a Gabriela que arreglasen sus «líos».

«Pero esto -añade- no es un pastelón de telenovela. No lo es. Yo tengo mi vida y Gabrie­la, la suya. Y ahora mismo no tengo pareja ni intención de tenerla. Estoy encantado de estar solo, de hacer mi vida, trabajar lo que me apetezca y las horas que quiera, sin dar explicaciones a nadie».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  3. 3 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  4. 4

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  5. 5 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  6. 6 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  7. 7

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  8. 8 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  9. 9

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  10. 10

    Reciben sepultura los dos trabajadores muertos en el incendio de la aceitera de Pinos Puente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»