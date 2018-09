Begoña eclipsa a Melania Los matrimonios Sánchez y Trump posan en el hotel Lotte New York Palace de Manhattan. / R. C. La mujer de Pedro Sánchez lució espectacular con un diseño de Delpozo en la recepción de Trump IRMA CUESTA Miércoles, 26 septiembre 2018, 10:27

Si alguien pensó que la estupenda Melania iba a hacer sombra a la esposa de nuestro presidente, se equivocaba. La imagen de Begoña Gómez, vestida de Josep Font para Delpozo, dio ayer la vuelta al mundo confirmando a la firma española como una de las casas de moda de referencia del panorama mundial.

La esposa de Pedro Sánchez eligió un Delpozo de lana de corte asimétrico que combina azul marino, granate y azul claro para asistir a la recepción de Trump en Nueva York con motivo de la 73 Asamblea General de la ONU. Imponente junto a una primera dama que, admiradora confesa de Delpozo, apostó esta vez por un abrigo negro con cinturón demasiado sobrio que, según algunos expertos, rozaba lo aburrido.

Mientras las forofas de Delpozo se apresuran a comprar un vestido como el de Begoña Gómez (pertenece a la colección 'pre-fall' 2018 y puede adquirirse en otros colores por algo más de 2.000 euros), los analistas se aventuran a interpretar la decisión de la mujer del presidente español como un guiño al diseñador catalán que hace muy pocas horas anunció que dejaba la marca. Otros, que imaginan que Begoña debió de elegir la ropa que llevaría en este viaje en el que acompaña a su marido mucho antes de que se conociera la decisión de Font, se limitan a alabar su buen gusto.

La realidad es que escoger un diseño 'made in Spain' era lo esperado y que hace ya tiempo que los de la casa fundada en los setenta por el madrileño Jesús del Pozo adornan los cuerpos de un buen puñado de celebridades.

Un selecto club de hermosas, famosas y adineradas en el que, además de Melania Trump y Michelle Obama (hace dos años la entonces primera dama norteamericana eligió para posar en La Zarzuela del brazo de la reina Letizia un traje blanco con capelina en la espalda y dos nudos en la cintura), están Olivia Palermo, Cate Blanchett y Julianne Moore.

Pedro Sánchez, a quién los estilistas critican abiertamente el largo de sus pantalones (nadie se explica que no le hayan cogido el dobladillo) y ese chaleco de cinco botones demasiado largo para la americana, acudió ayer con Begoña a la recepción que Trump ofreció junto a su esposa a los jefes de Estado y de Gobierno que acuden a la Asamblea General de la ONU. El acto tuvo lugar en el hotel Lotte New York Palace, ubicado en el centro de Manhattan, a solo unos pasos de la catedral de San Patricio, y esa foto que publicaron todos los medios fue todo. El presidente norteamericano y el español no tienen previsto ningún contacto bilateral durante el tiempo que durará la visita de los Sánchez a Estados Unidos.