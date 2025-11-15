Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Encarnita Polo Efe

El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía

El homicida, un varón de 66 años ingresado esta misma semana en la residencia abulense, se coló en la habitación de la artista y acabó con su vida «mediante asfixia o estrangulamiento»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:47

Comenta

El asesino de Encarnita Polo la mató mientras dormía en su habitación la madrugada del jueves al viernes «mediante asfixia o estrangulamiento», algo que la ... autopsia deberá determinar con exactitud. Según han relatado fuentes policiales a este periódico, el homicida, un varón de 66 años con gran deterioro mental, estaba recluido en el ala psiquiátrica de la residencia abulense DomusVi Decanos, a la que había llegado esta misma semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  3. 3 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  4. 4

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  5. 5 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  6. 6 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  7. 7

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  8. 8

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  9. 9

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  10. 10 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía

El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía