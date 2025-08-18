Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Raúl Prieto y Joaquín Torres. EP

El arquitecto Joaquín Torres y su marido, Raúl Prieto, se separan

Ya no estarían conviviendo y habrían comunicado su decisión a su entorno más cercano

María Moreno

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:50

Joaquín Torres y Raúl Prieto se han separado. El arquitecto y el director de programas de televisión ya no estarían conviviendo y habrían comunicado su decisión a su entorno más cercano, además de, como ocurre en estos tiempos, se han dejado de seguir en redes sociales.

La pareja se conoció durante la participación de Torres en 'Sálvame', el programa que en aquel entonces dirigía Prieto, y tiempo después se casaron en una mediática boda en Sevilla. Entre los invitados se encontraban populares rostros de Telecinco como el de Belén Esteban -íntima amiga de Raúl-, Carlota Corredera, Emma García, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Rocío Carrasco y Óscar Cornejo, CEO de la productora La Fábrica de la Tele.

Una emotiva ceremonia que se celebró en la Casa de Pilatos. Los novios hicieron la entrada de esmoquin blanco con una versión de 'Como yo te amo', de Rocío Jurado, como sintonía. Tras la ceremonia, los invitados disfrutaron de un banquete emplatado en una vajilla negra y dorada en una mesa serpenteante. Le elección del maridaje corrió a cargo de Miguel Laredo, uno de los mejores sumilleres del país.

El hijo del arquitecto señaló la capacidad de los novios de continuar siempre juntos a pesar de las adversidades. Y es que su relación ha pasado por altibajos, el más complicado fue el grave accidente de moto que sufrió Joaquín Torres, además de pérdidas familiares.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El reventón térmico provocó el caos en las playas de Granada y obligó a desalojarlas
  2. 2

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  3. 3

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  4. 4

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico
  5. 5 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  6. 6

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  7. 7

    Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
  8. 8 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes
  9. 9

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»
  10. 10 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El arquitecto Joaquín Torres y su marido, Raúl Prieto, se separan

El arquitecto Joaquín Torres y su marido, Raúl Prieto, se separan