Andy y Lucas, en un concierto EP

Andy sobre la pelea con Lucas: «Hubo objetos voladores identificados»

«Era su empresa la que lo facturaba todo y tenía que confiar en su palabra», dijo sobre la gestión del dinero

Joaquina Dueñas

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

Andy Morales, la mitad del dúo Andy y Lucas, ha visitado este lunes 'El Hormiguero' para presentar su primer trabajo en solitario, 'Solo'. Sin embargo, ... la música quedó en segundo plano cuando el artista andaluz abordó las tensiones con su antiguo compañero. «Me suena raro decir solo Andy», admitió con cierta melancolía, antes de reconocer que «la peor etapa ha sido estos últimos tiempos, desde que tuvimos la pelea de verdad en mayo». Una pelea que habían desmentido en varias ocasiones. «Nos dijimos de todo. Dicen, presuntamente, que me tiró una botella. Hubo objetos voladores identificados», recordó intentando poner una nota de humor.

