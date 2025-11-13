Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Amy Schumer. EP

Amy Schumer borra todas sus fotos de antes de perder peso

La actriz estadounidense ha explicado que su cambio de imagen responde a una búsqueda de la salud

Joaquina Dueñas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

Amy Schumer sorprendió hace una semana mostrando su nueva imagen con casi 20 kilos menos. «Me gusta cómo me veo, pero al final, lo esencial ... es cómo te sientes», dijo, subrayando que su pérdida de peso se debía fundamentalmente a la búsqueda de una mejora en su salud. «Siempre he estado orgullosa de mi aspecto», escribió. «He estado trabajando para estar libre de dolor y finalmente lo estoy. Mi endometriosis está mejor. Mi espalda se está curando. Ya no tengo el síndrome de Cushing, así que mi rostro volvió a la normalidad», describió.

